Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо, розповіла про свої стосунки з чоловіком та зізналася, чому вони довгий час не були на публіці.

Співачка Оля Цибульська, кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розповіла про свої стосунки з чоловіком, якого багато років тримала подалі від уваги своєї публіки . Цибульська зауважили, що ніколи чоловіка і не приховувала, просто він не публічна людина і хотів уникнути зайвої метушні.

«Ну він непублічна людина, не треба було скільки уваги. Було дуже смішно, коли я виклав кадр із Хав'єром Бердемом. Тоді написали, що я пішла від чоловіка до нього, запевняли інших у цьому. Насправді, чоловіка я не приховувала спеціально.

Ну я думаю, що ви мене розумієте, колись особисте стає публічним – воно втрачає ці якісь осередки особистого простору. Обговорюють, що одягла, що їла та де були. Просто не хотілося показувати ідеальну картину, ми теж лаялися, різне бувало. Сварилися також, були якісь паузи» - зізналася Цибульська.

Вона також згадала, як у запалі сварки заявляла, що обирає кар'єру, адже тоді часто запевняли: або ти на сцені повністю, або будуєш сім'ю. Але Цибульська запевняє, вона обрала свої мрії і близьких.

"Коли розпочалася повномасштабна війна, коли я пережила важку депресію, коли я зрозуміла, що не можу прийти до адекватного стану. Я не відчувала взагалі нічого, мені не було радісно, ​​я була схожа на тінь, на амебу чи стіл, але точно не на людину”, - розповіла раніше Оля в ефірі.

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