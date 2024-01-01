Певица Оля Цибульская, кума Дзидзьо, рассказала о своих отношениях с мужем и призналась, почему они долгое время не были на публике.

Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, рассказала о своих отношениях с мужем, которого многие годы держала подальше от внимания своей публики. Цибульская подметили, что никогда мужчину и не скрывала, просто он не публичный человек и хотел избежать лишней суеты.

«Ну он непубличный человек, не надо было сколько внимания. Было очень смешно, когда я выложил кадр с Хавьером Бердемом. Тогда написали, что я ушла от мужа к нему, уверяли других в этом. На самом деле, мужа я ведь не скрывала специально.

Ну я думаю, что вы меня понимаете, в какой-то момент, когда личное становится публичным – оно теряет эти какие-то ячейки личного пространства. Обсуждают, что надела, что ела и где были. Просто не хотелось показывать идеальную картину, мы тоже ругались, разное бывало. Ссорились тоже, были какие-то паузы» - призналась Цибульская.

Она также вспомнила, как в пылу ссоры заявляла, что выбирает карьеру, ведь тогда часто уверяли: либо ты на сцене полностью, либо строишь семью. Но Цибульская уверяет, она выбрала и свои мечты и близких.

"Когда началась полномасштабная война, когда я пережила тяжелую депрессию, когда я поняла, что не могу прийти в адекватное состояние. Я не чувствовала вообще ничего, мне не было радостно, я была похожа на тень, на амебу или стол, но точно не на человека", - рассказала ранее Оля в эфире.

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