У своїй посаді на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем, який раніше показав, як вирішив порадувати себе незвичайним подарунком на Різдво, поділився відео з передовий. Як відомо, артист вирушив на службу після вторгнення окупантів і продовжує разом із товаришами захищати країну від окупантів.

Цього разу Салем показав, як після невеликої відпустки у Києві вже повернувся у строю і займається бойовими завданнями. Він показав також частину команди, з якою займається бойовими завданнями, але не став розкривати спеціфіку роботи та напрямок, щоб убезпечити себе.

Раніше Салем зізнався, що у відпустці хотів зробити пам'ятне тату, що означає "українську ДНК". і поділився результатом, здивувавши колег та близьких.

«Людину, яка не здається, перемогти неможливо!; Завдяки вам, наші Воїни, він добрий! Спасибі вам!!! Хай береже вас Господь!; Пишаємося нашими захисниками, дякуємо щодня та донатимо на підтримку ЗСУ 🙏🇺🇦 Переможемо!; Данієль! Ти і Твої побратими справжні Герої. Любимо і просимо Бога, щоб вас зберігав;

Хлопці ви герої! Ви наш захист! Але матами ви підпускаєте до себе нечисть, руйнуєте свою захисну оболонку! Та й ще москальським матом!; Нехай міцними та сильними будуть тіло та дух. Нехай мужність і витримка допоможуть вам у досягненні якнайшвидшої перемоги; Бережіть себе. Дякую вам за кожен прожитий день» - підтримали у мережі.

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