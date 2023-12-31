В своем посту на своей странице в Instagram Даниэль Салем, который ранее показал, как решил порадовать себя необычным подарком на Рождество, поделился видео с передовой. Как известно, артист отправился на службу после вторжения оккупантов и продолжает вместе с товарищами защищать страну от оккупантов.

В этот раз Салем показал, как после небольшого отпуска в Киеве уже вернулся в сторой и занимается боевыми задачами. Он показал также часть команды, с которой занимается боевыми задачами, но не стал раскрывать спеифику работы и направление, чтобы обезопасить себя.

Ранее Салем признался, что в отпуске хотел сделать памятное тату, обозначающее "украинскую ДНК" и поделился результатом, удивив коллег и близких.

«Человека, который не сдается, победить невозможно!; Благодаря вам, наши Воины, он добр! Спасибо Вам!!! Да хранит вас Господь!; Гордимся нашими защитниками, благодарим ежедневно и донатим в поддержку ВСУ 🙏🇺🇦 Победим!; Даниель! Ты и Твои собратья настоящие Герои. Любим и просим Бога, чтобы хранил вас;

Ребята вы герои! Вы наша защита! Но матами вы подпускаете к себе нечисть, разрушаете свою защитную оболочку! Да и еще москальскими матом!; Пусть крепкими и сильными будут тело и дух. Пусть мужество и выдержка помогут вам в достижении скорейшей победы; Берегите себя. Спасибо вам за каждый прожитый день» - поддержали в сети.

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