Сьогодні російські загарбники завдали з одного з наймасованіших повітряних ударів по території України.

Як повідомляють в КМВА, ворог застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed», крилаті ракети Х-22/Х-32, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555, аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Міг-31К. В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин.

«Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей», - розповіли в КМВА.

Так, пошкоджена будівля станції метро Лук’янівська.

В Подільському районі внаслідок атаки сталося загорання складу на площі орієнтовно 3000 м2.

В Святошинському р-ні зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку; загорання трьох автомобілів.

В Шевченківському р-ні загорання в недобудованому бізнес-центрі; пошкодження житлового будинку, загорання на території гаражів, пожежа на території складських приміщень, на території нежитловій забудові.

В Дарницькому р-ні внаслідок атаки пошкодження житлового багатоповерхового будинку іодного приватного будинку.

На цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 18-ть постраждалих.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи).

«Сталися поодинокі загоряння на даху», - додав Кличко.

Додамо, близько 110 ракет випустила російська армія під час ранкової атаки на Україну.

Росія застосувала майже все, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Більшість з них збили сили ППО.

Станом на зараз: загалом 12 загиблих та більше 75 поранених внаслідок ракетної атаки ворога, повідомили в МВС.



ОНОВЛЕНО:

Уточнення наслідків ракетного удару по Києву. В Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

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