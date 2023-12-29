Так, під масованим ракетним обстрілом опинився Харків, пише Politeka.net.

За словами мера міста Ігоря Терехова, у Харкові пролунали щонайменше шість вибухів.

Тим часом мешканці Харкова повідомляють про ще серію вибухів.

Страшні вибухи пролунали і у Львові.

«Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб. Загроза залишається», - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Повідомлялось також, що Миргород Полтавської області під обстрілом ракетами Х-22.

Вибухи гримлять і у Сумщині.

Відомо, що Ту-95МС наразі на пускових рубежах в районі Волгодонську.

Раніше було зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). В Україні лунає масштабна повітряна тривога.

Додамо, що перед ракетами російськи загарбники атакували «Шахедами».

Зокрема, після влучання уламків дрону в одеську багатоповерхівку спалахнула сильна пожежа.

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Також повідомлялось, що росіяни вкрили вогнем вулиці з людьми - наслідки трагічні.