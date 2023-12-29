Так, під масованим ракетним обстрілом опинився Харків, пише Politeka.net.
За словами мера міста Ігоря Терехова, у Харкові пролунали щонайменше шість вибухів.
Тим часом мешканці Харкова повідомляють про ще серію вибухів.
Страшні вибухи пролунали і у Львові.
«Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб. Загроза залишається», - повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Повідомлялось також, що Миргород Полтавської області під обстрілом ракетами Х-22.
Вибухи гримлять і у Сумщині.
Відомо, що Ту-95МС наразі на пускових рубежах в районі Волгодонську.
Раніше було зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). В Україні лунає масштабна повітряна тривога.
Додамо, що перед ракетами російськи загарбники атакували «Шахедами».
Зокрема, після влучання уламків дрону в одеську багатоповерхівку спалахнула сильна пожежа.
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Також повідомлялось, що росіяни вкрили вогнем вулиці з людьми - наслідки трагічні.