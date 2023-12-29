Так, под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков, пишет Politeka.net.
По словам мэра города Игоря Терехова, в Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
Тем временем жители Харькова сообщают о еще серии взрывов.
Страшные взрывы прогремели и во Львове.
«Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб. Угроза остается», – сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Сообщалось, что Миргород Полтавской области под обстрелом ракетами Х-22.
Взрывы гремят и в Сумской области.
Известно, что Ту-95МС находится на пусковых рубежах в районе Волгодонска.
Ранее был зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). В Украине звучит масштабная воздушная тревога.
Добавим, что перед ракетами российские захватчики атаковали "Шахедами".
В частности, после попадания обломков дрона в одесскую многоэтажку вспыхнул сильный пожар.
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Также сообщалось, что россияне накрыли огнем улицы с людьми - последствия трагические.