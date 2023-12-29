Так, под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков, пишет Politeka.net.

По словам мэра города Игоря Терехова, в Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

Тем временем жители Харькова сообщают о еще серии взрывов.

Страшные взрывы прогремели и во Львове.

«Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб. Угроза остается», – сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Сообщалось, что Миргород Полтавской области под обстрелом ракетами Х-22.

Взрывы гремят и в Сумской области.

Известно, что Ту-95МС находится на пусковых рубежах в районе Волгодонска.

Ранее был зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). В Украине звучит масштабная воздушная тревога.

Добавим, что перед ракетами российские захватчики атаковали "Шахедами".

В частности, после попадания обломков дрона в одесскую многоэтажку вспыхнул сильный пожар.

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Страшный взрыв произошел в Черном море - вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что россияне накрыли огнем улицы с людьми - последствия трагические.