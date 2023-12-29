У своїй посаді на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем, який раніше показав, як вирішив порадувати себе незвичайним подарунком на Різдво, поділився відео з товаришами по службі. Як відомо, артист та бізнесмен залишив роботу в Одесі і фактично з початку вторгнення російських окупантів перебуває у лавах ЗСУ.

Перед новорічними святами Салем вирішив показати, як у вільний час іноді розслаблюються та дуріють воїни. Сам чоловік не розкриває, які завдання вони виконують із групою, проте часто ділиться різними відео про службу. Цього разу команда із Салемом подуріла перед камерою і насмішила українців.

«Люблю вас, браття» - коротко написав Салем.

У мережі відреагували відразу:

«Господи ну діти малі, молодці розряджаєтесь, коли є гумор і сміх те й жити легше; Перші 40 років найважчі у житті хлопчаків; Я перебудила весь будинок сміхом 😂; Слава ЗСУ, клас 😂. Діти, дякую за ваш захист, за ваш гумор; гарні, насмішили мене, добре що ніч іржала зараз; Ох та хлопці 😂👍справжні козаки 🇺🇦; Ну, чого мені так смішно?».

Також раніше шоумен поділився цією подією зі своїми шанувальниками, опублікувавши ролик, на якому йому набивають своє нове татуювання. Салем уточнив, що ідея вибору саме українського орнаменту спала йому на думку через глибокий зв'язок з батьківщиною. Майстри тату-салону у Києві сприйняли задум з ентузіазмом і одразу розпочали роботу.

Останні новини України:

В родині Даніеля Салема сталася трагедія.

Раніше Даніель Салем розповів про плани всиновлення.

Також повідомлялось, що Юрій Горбунов після скандалів повідомив, чи піде на фронт.