В своем посту на своей странице в Instagram Даниэль Салем, который ранее показал, как решил порадовать себя необычным подарком на Рождество, поделился видео с товарищами по службе. Как известно, артист и бизнесмен оставил работу в Одессе и фактически с начала вторжения российских оккупантов находится в рядах ВСУ.

Перед новогодними праздниками Салем решил показать, как в свободное время иногда расслабляются и дурачатся воины. Сам мужчина не раскрывает, какие задачи они выполняют с группой, однако часто делится различными видео о службы. В этот раз команда с Салемом подурачилась перед камерой и насмешила украинцев.

«Люблю вас, братья» - написал коротко Салем.

В сети отреагировали сразу же:

«Господи ну дети малые, молодцы разряжаетесь, когда есть юмор и смех то и жить легче; Первые 40 лет самые трудные в жизни мальчишек; Я перебудила весь дом смехом 😂; Слава ВСУ, класс😂. Ребята, спасибо за вашу защиту, за ваш юмор; хорошие, насмешили меня, хорошо что ночь ибо ржала сейчас; Ох и ребята 😂👍настоящие казаки 🇺🇦; Ну чего мне так смешно?».

Также ранее шоумен поделился этим событием со своими поклонниками, опубликовав ролик, на котором ему набивают свою новую татуировку. Салем уточнил, что идея выбора именно украинского орнамента пришла ему в голову из-за глубокой связи с родиной. Мастера тату-салона в Киеве восприняли замысел с энтузиазмом и сразу приступили к работе.

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Также сообщалось, что Юрий Горбунов после скандалов сообщил, уйдет ли на фронт.