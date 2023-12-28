У своїй посаді на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем показав, як вирішив порадувати себе незвичайним подарунком на Різдво, додавши до своєї колекції татуювань новий елемент. На спині знаменитості тепер прикрашає український орнамент, і, за словами самого Салема, це рішення обумовлено його українською ДНК.

Шоумен поділився цією подією зі своїми шанувальниками, опублікувавши ролик, на якому йому набивають своє нове татуювання. Салем уточнив, що ідея вибору саме українського орнаменту спала йому на думку через глибокий зв'язок з батьківщиною. Майстри тату-салону у Києві сприйняли задум з ентузіазмом і одразу розпочали роботу.

Незважаючи на те, що в ролику можна почути крики від болю в процесі набивання тату на ребра, сам ведучий стверджує, що біль тривав лише 40 хвилин із шести годин сеансу. Він зізнався, що решта період був йому приємним і навіть душевним.

«Головне, що в шапці)))... Мамо, я поїв і в шапці!) Бережи Боже! Дякую за захист!; Як ви на це робите 😂я нема за що не піду на таке. Ось терпіти такий біль; Український Вікінг); Капець який ти здоровий, насамкінець дуже смішно;

50 відтінків "ААА"; Так виглядають садист та мазохіст 😂; Дивилася до кінця всі страждання, щоб побачити саме тату!; Навіщо так катувати себе? І це так щоразу? Багато забито фарбою. І що, так щоразу лякав майстра?» - Помітили в мережі під постом Салема.

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