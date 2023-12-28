В своем посту на своей странице в Instagram Даниэль Салем показал, как решил порадовать себя необычным подарком на Рождество, добавив к своей коллекции татуировок новый элемент. На спине знаменитости теперь украшает украинский орнамент, и, по словам самого Салема, это решение обусловлено его "украинской ДНК".

Шоумен поделился этим событием со своими поклонниками, опубликовав ролик, на котором ему набивают свою новую татуировку. Салем уточнил, что идея выбора именно украинского орнамента пришла ему в голову из-за глубокой связи с родиной. Мастера тату-салона в Киеве восприняли замысел с энтузиазмом и сразу приступили к работе.

Несмотря на то, что в ролике можно услышать крики от боли в процессе набивания тату на ребра, сам ведущий утверждает, что боль длилась всего 40 минут из шести часов сеанса. Он признался, что весь остальной период был для него приятным и даже душевным.

«Главное, что в шапке)))... Мама, я поел и в шапке!) Береги Боже! Спасибо за защиту!; Как вы на это делаете 😂я не за что не пойду на такое. Вот терпеть такую боль; Украинский Викинг); Капец какой ты здоровый, в конце очень смешно;

50 оттенков "ААА"; Так выглядят садист и мазохист 😂; Смотрела до конца все страдания, чтобы увидеть именно тату!; Зачем так истязать себя? И это так каждый раз? Почти все забито краской. И что, так каждый раз пугал мастера?» - подметили в сети под постом Салема.

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