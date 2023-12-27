На Бахмутському напрямку ворог не припиняє інтенсивні наступальні дії.

Російські загарбники намагаються захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки, пише Politeka.net.

Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Росіяни застосовують штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістили з південного напрямку.

«Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії», - зазначив Сирський.

За словами Олександра Сирського, ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли.

Сирський також запевнив, що на всіх напрямках наступу ворога українські командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога.

«Попри складну ситуацію, наші воїни, виявляючи надзвичайний професіоналізм та мужність, стримують просування ворога та наносять йому значних втрат….», - підреслив Сирський.

Додамо, за словами Сирського, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

«В умовах ведення активних бойових дій нашими пріоритетами залишаються збереження життя наших воїнів, ефективне застосування засобів вогневого ураження, постійне ведення розвідки та оперативне прийняття рішень», - запевнив Олександр Сирський.

Зазначимо, що маленька частина того, що залишилося від міста Марʼїнка Донецької області, досі перебуває під контролем Збройних сил України. Проте російські загарбники хочуть повністю захопити цей знищений ними населений пункт.

Про це раніше заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Данілов підтвердив слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що Марʼїнки фактично більше не існує.

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