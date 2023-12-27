На Бахмутском направлении враг не прекращает интенсивные наступательные действия.

Российские захватчики пытаются захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Россияне применяют штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместили из южного направления.

"Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии", - отметил Сырский.

По словам Александра Сырского, враг в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

Сырский также заверил, что по всем направлениям наступления врага украинские командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага.

«Несмотря на сложную ситуацию, наши воины, проявляя чрезвычайный профессионализм и мужество, сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери…», - подчеркнул Сырский.

Добавим, по словам Сырского, враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

"В условиях ведения активных боевых действий нашими приоритетами остаются сохранение жизни наших воинов, эффективное применение средств огневого поражения, постоянное ведение разведки и оперативное принятие решений", - заверил Александр Сырский.

Отметим, что маленькая часть того, что осталось от города Марьинка Донецкой области до сих пор находится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако российские захватчики хотят полностью захватить этот уничтоженный ими населенный пункт.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов подтвердил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Марьинки фактически больше не существует.

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Также сообщалось, что Залужный сделал заявление о новой мобилизации.