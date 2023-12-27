Український хореограф та зірка "Танців із зірками" Євген Кот, разом зі своєю танцівницею дружиною Наталією Татаринцевою, з нетерпінням чекають на поповнення у своїй родині. Щасливу новину пара поділилася у своїх Instagram-акаунтах, опублікувавши зворушливе відео в українському стилі, зняте під чуттєву дитячу колискову

У ролику Євген та Наталія, об'єднавши руки, символічно сіють зерно та поливають посіяне водою, створюючи метафору початку нового життя. У серці відео моменти ніжних обіймів подружжя та поцілунків змінюються звуками дитячого плачу, розкриваючи сімейну радість очікування первістка.

"Ми ділимося з вами нашою заповітною новиною та щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше Чудо», - написав Кот з дружиною. Раніше вони визнавали, що для них тема дітей важлива і багато разів обговорювалася, але раніше завести дитину не вдавалося.

У мережі багато зірок, у тому числі Ілона Гвоздєва, Ксенія Мішина, інші колеги Євген підтримали пару з радісною подією:

«У мене мурашки по тілу! Хто? Хто автор та режисер цієї краси!? Як ви це зробили! Вітаю. Чудеса завжди приходять тоді, коли треба. Бажаю вам щастя, любові та прекрасних батьківських днів;

Божечки як гарно і яка гарна новина! Ви неймовірні! І точно буде таким самим продовженням вас обох! Ласкаво просимо; Я дуже багато молилася за вас і вірила, вірила, вірила! Це буде особлива дитина!; Все відбувається так, як краще для нас і свого часу».

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