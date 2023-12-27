Украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Евгений Кот, вместе со своей танцовщицей женой Наталией Татаринцевой, с нетерпением ожидают пополнение в своей семье. Счастливую новость пара поделилась в своих Instagram-аккаунтах, опубликовав трогательное видео в украинском стиле, снятое под чувственную детскую колыбельную

В ролике Евгений и Наталия, объединив руки, символично сеют зерно и поливают посеянное водой, создавая метафору начала новой жизни. В сердце видео моменты нежных объятий супругов и поцелуев сменяются звуками детского плача, раскрывая семейную радость ожидания первенца.

"Мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше Чудо", - написал Кот с женой. Ранее они признавались, что для них тема детей важна и много раз обсуждалась, но ранее завести ребенка не удавалось.

В сети многие звезды, в том числе Илона Гвоздева, Ксения Мишина, другие коллеги Евгений поддержали пару с радостным событием:

«У меня мурашки по телу! Кто! Кто автор и режиссер этой красоты!? Как вы это сделали!; Поздравляю. Чудеса всегда приходят тогда, когда нужно. Желаю вам счастья, любви и прекрасных родительских дней;

Божечки как красиво и какая красивая новость! Вы невероятны! И точно будет таким же продолжением вас обоих! Добро пожаловать; Я очень много молилась за вас и верила, верила, верила!!!!!! Это будет особенный ребенок!; Все происходит так как лучше для нас и в свое время».

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель шоу" дала бомбезный рецепт вкусной курочки.

Моментальный эффект – как Оля Полякова омолаживает лицо.

Без лишнего сахара – Ольга Сумская подсказала, что добавить в выпечку.