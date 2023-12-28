У травні цього року встановлені суми грошової допомоги, які не змінювались.

В Україні виражають підтримку громадянам та надають додаткову грошову допомогу. Херсонська місцева влада (Херсонська ДВА) надає одноразову грошову допомогу громадянам Херсонської громади, які постраждали від воєнних подій.

Кожен мешканець Херсонської громади, який отримав поранення чи травму, а також родичі загиблих, можуть отримати одноразову грошову допомогу. У травні цього року встановлені наступні суми грошової допомоги:

20 000 грн для громадян, які отримали поранення чи травми;

30 000 грн для батьків або законних представників дітей віком до 18 років, які отримали травми;

50 000 грн для поховання мешканців Херсонської міської територіальної громади, які загинули через військові дії.

Для отримання деталей щодо необхідних документів та порядку отримання грошової допомоги, громадяни можуть звертатися за такими телефонами:

Дніпровський район – 099 253 54 91,

Корабельний район – 050 875 11 41,

Центральний район – 066 447 92 36.

Також існує гаряча лінія для консультацій з оформлення цієї грошової допомоги за такими номерами:

098 958 17 83,

050 040 44 24,

098 958 17 90.

Нагадаємо, організація Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) приймає заявки на отримання 820 злотих (7000 гривень) протягом 3 місяців на одну людину.

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