В Украине выражают поддержку гражданам и оказывают дополнительную денежную помощь. Херсонские местные власти (Херсонская ДВА) предоставляют однократную денежную помощь гражданам Херсонской общины, пострадавшим от военных событий.
Каждый житель Херсонской общины, получивший ранение или травму, а также родственники погибших могут получить единовременную денежную помощь. В мае этого года установлены следующие суммы денежной помощи:
- 20 000 грн для граждан, получивших ранения или травмы;
- 30 000 грн для родителей или законных представителей детей в возрасте до 18 лет, получивших травмы;
- 50 000 грн для захоронения жителей Херсонской городской территориальной громады, погибших из-за военных действий.
Для получения деталей относительно необходимых документов и порядка получения денежной помощи граждане могут обращаться по следующим телефонам:
- Днепровский район – 099 253 54 91,
- Корабельный район – 050 875 11 41,
- Центральный район – 066 447 92 36.
Также существует горячая линия для консультаций по оформлению этой денежной помощи по следующим номерам:
- 098 958 17 83,
- 050 040 44 24,
- 098 958 17 90.
Напомним, организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) принимает заявки на получение 820 злотых (7000 гривен) в течение 3 месяцев на одного человека.
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Напомним, денежную помощь украинцы могут получать три месяца подряд.
Как писала Politeka, для регистрации на денежную помощь необходимо иметь с собой документы.
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