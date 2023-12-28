В мае этого года установлены не изменявшиеся суммы денежной помощи.

В Украине выражают поддержку гражданам и оказывают дополнительную денежную помощь. Херсонские местные власти (Херсонская ДВА) предоставляют однократную денежную помощь гражданам Херсонской общины, пострадавшим от военных событий.

Каждый житель Херсонской общины, получивший ранение или травму, а также родственники погибших могут получить единовременную денежную помощь. В мае этого года установлены следующие суммы денежной помощи:

20 000 грн для граждан, получивших ранения или травмы;

30 000 грн для родителей или законных представителей детей в возрасте до 18 лет, получивших травмы;

50 000 грн для захоронения жителей Херсонской городской территориальной громады, погибших из-за военных действий.

Для получения деталей относительно необходимых документов и порядка получения денежной помощи граждане могут обращаться по следующим телефонам:

Днепровский район – 099 253 54 91,

Корабельный район – 050 875 11 41,

Центральный район – 066 447 92 36.

Также существует горячая линия для консультаций по оформлению этой денежной помощи по следующим номерам:

098 958 17 83,

050 040 44 24,

098 958 17 90.

Напомним, организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) принимает заявки на получение 820 злотых (7000 гривен) в течение 3 месяцев на одного человека.

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Напомним, денежную помощь украинцы могут получать три месяца подряд.

Как писала Politeka, для регистрации на денежную помощь необходимо иметь с собой документы.

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