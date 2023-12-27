Новий рік українцям влетить у копієчку, адже ціни на продукти, традиційні до святкового столу, зросли.

У 2023 році вартість олів'є в Україні помітно зросла. За рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів’є зріс на 21%. Згідно з даними порталу "Мінфін", середня ціна "лікарської" ковбаси становить 330,20 грн незадовго до Нового року.

Найбільш доступну ціну пропонує мережа супермаркетів "Варус", де 1 кг ковбаси вартує 229,90 грн. У той же час найдорожчий варіант "лікарської" ковбаси продається в магазинах Ашан за 399 грн/кг. Щодо "молочної" ковбаси, її середня ціна складає 279 грн.

Ціни на зелений горошок також змінилися наприкінці грудня. Марка "Верес" стала дешевшою і тепер коштує 47,66 грн за 400 г, а горошок "Новус" подорожчав до 53,99 грн.

Яйця також подорожчали наприкінці року. Якщо ще місяць тому десяток яєць торгової марки "Квочка" коштував 54,64 грн, то зараз за нього доведеться віддати в середньому 63,40 грн. Вартість яєць "Ясенсвіт" зросла з 55,53 грн до 65,12 грн.

Ціни на овочі залишаються доступними для українських споживачів. Середня вартість картоплі становить 17,45 грн/кг, моркви – 11,53 грн/кг, а тепличних огірків – 82,90 грн/кг.

Майонез в українських супермаркетах можна вибрати, орієнтуючись на власний бюджет. Наприклад, 300-грамова пачка марки "Королівський смак" у середньому коштує 44,78 грн, але українці можуть вибрати і бюджетніші варіанти.

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