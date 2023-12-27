У зимовий період 2023-2024 років в Україні не передбачається раптового зростання цін на продукти. Проте, традиційно вартість овочів, м'яса та молочних продуктів може збільшитися на 1,5-2% за місяць.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

Щодо яєць, експерти вважають, що їх ціни можуть навіть знизитися, якщо українські виробники зіткнуться із складнощами експорту. Експерт прогнозує, що ціни на хліб, ймовірно, залишаться на поточному рівні через успішний урожай. Щодо молока, ціни на нього трошки зростатимуть до весни, але після збільшення обсягів виробництва молока ціни стабілізуються.

В цілому, ціни на внутрішні українські продукти будуть досить стабільними. Однак вартість імпортних товарів буде залежати від стійкості української гривні та ситуації на кордонах України, де триває блокада вантажних пунктів пропуску.

"Різниця між імпортними та внутрішніми продуктами полягатиме в тому, що імпортні ціни будуть визначатися курсом долара та відкритістю кордонів, тоді як внутрішні ціни будуть досить стійкими. Я не передбачаю значного зростання цін", - зауважив експерт.

Перед настанням Нового року в Україні спостерігається підвищення цін на ряд популярних овочів. Значне зростання вартості відзначено в категоріях тепличних помідорів, високоякісної моркви та цибулі. В той час як ціни на помідори та моркву продовжують зростати, цибуля, ймовірно, вже незабаром може подешевшати.

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