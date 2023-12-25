Кирило Буданов у зверненні до українців, присвяченому Різдву, висловився щодо 2024-го року і яким він буде.

«Дві тисячі двадцять четвертий рік – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників, і зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі», - зазначив Буданов.

Кирило Буданов також висловив впевненість, що кремлівський режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення української державності, традицій та ідентичності України.

«Українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності», - підкреслив Буданов.

Додамо, раніше Кирило Буданов заявив, що зараз Росія не планує вести війну у 2025 році.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 2025 році в Російської Федерації станом на зараз немає. Можливо, до кінця 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але поки що таких планів у них немає", - сказав глава ГУР.

Буданов також запевнив, що Росія має деякі проблеми, зокрема з ресурсами, тому що війна "дуже дорога".

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