Кирилл Буданов в обращении к украинцам, посвященном Рождеству, высказался по поводу 202-го года и каким он будет.

«Две тысячи двадцать четвертый год – это прежде всего год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников, и встретим мы его, нанося сокрушительное поражение рашистам ради освобождения родной земли», - отметил Буданов.

Кирилл Буданов также выразил уверенность, что Кремлевский режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению украинской государственности, традиций и идентичности Украины.

«Украинцы – сильная нация, способная преодолеть все на пути к своей свободе и независимости», - подчеркнул Буданов.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что сейчас Россия не планирует вести войну в 2025 году.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году в Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут корректировать это. Но пока таких планов у них нет», - сказал глава ГУР.

Буданов также заверил, что у России есть некоторые проблемы, в том числе с ресурсами, потому что война "очень дорогая".

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