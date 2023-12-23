Маша Єфросиніна, відома своєю кар'єрою телеведучої, поділилася цікавим епізодом з минулого, пов'язаним із початком свого спільного проекту з Юрієм Горбуновим, ранковим шоу "Підйом". Під час розмови вона згадала кумедну історію, що сталася під час зйомок для проекту в рамках теми випуску "Дорослих дівчаток"; про лайки.

Разом із Горбуновим вони проводили експерименти, розігруючи людей для недільних ранків. Для створення ефектних відеозаписів були потрібні підготовлені сценарії, у тому числі з матюкими виразами. Однак, як з'ясувалося, використання матюків не пройшло безслідно.

Один із режисерів запропонував їм розіграти сцену з жорсткою сваркою між чоловіком та дружиною, так щоб вони лаяли один одного матом. Режисер планував видалити звук передачі в ефірі, але сталася технічна помилка, і матюки виявилися в ефірі без цензури.

"Нам із Юрієм Миколайовичем дай один одного обкласти матом – це ж хлібом не годуй. Короче кажучи, звільнили всіх, крім нас. Нас оштрафували на дві зарплатні. Я пам'ятаю, що з "Підйому" пішло кілька серйозних рекламодавців" - зізналася Єфросиніна.

Єфросиніна підкреслила, що це був урок про ціну помилки та серйозні наслідки для всієї команди технічної підтримки.

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