Зірка шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська запропонувала рецепт французької запіканки з ягодами. За словами "Мастер Шефа", рецепт цього десерту ви можете повторити і у себе вдома, зробити найсмачніший десерт і порадувати свою сім'ю та друзів.

Ольга Мартиновська

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 300 мл молока
  • 2 ст. ложки цукру
  • 2 ст. ложки муки
  • 5 ст. ложок мигдальної (або іншої горіхової) пудри (або замінюємо звичайним борошном)
  • Ванільний цукор
  • 1 пачка розпушувача
  • 500 г ягід (будь-яких на ваш вибір)
  • 2 ст. ложки цукру

Інструкції:

Підготовка: Попередньо розігрійте духовку до 180 °C. Змастіть форму олією, ділиться "Мастер Шеф" Мартиновська.

Приготування тесту: У глибокій мисці збийте яйця з цукром до утворення білої піни (бланшування). Додайте молоко, борошно, мигдальну (або іншу горіхову) пудру, ванільний цукор та розпушувач. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідного тесту.

Підготовка ягід: Мийте та готуйте ягоди, додайте 2 ст. ложки цукру та акуратно перемішайте, радить "Мастер Шеф" Мартиновська.

Збір та запікання: Викладіть ягоди на дно форми, залийте їх приготованим тестом. Посипте мигдальною пудрою або цукром для створення смачної кірки.

Запікання: "Мастер Шеф" Мартиновська радить, поставте форму в попередньо розігріту духовку і готуйте при 180 °C протягом 1-1,5 години. Час може змінюватись в залежності від розміру форми. Коли краї стануть золотистими, а тісто підніметься і стане пружним, ваш клафуті готовий.

Подача: Вийміть із духовки і дайте десерту трохи охолонути перед подачею. Подавайте його в теплому або холодному вигляді, посипаним цукром або подавайте з полуничним варенням.

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