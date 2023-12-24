Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт французской запеканки с ягодами. По словам "Мастер Шефа", рецепт этого десерта вы можете повторить и у себя дома, сделать вкуснейший десерт и порадовать свою семью и друзей.

Ингредиенты:

5 яиц

300 мл молока

2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки муки

5 ст. ложек миндальной (или другой ореховой) пудры (или заменяем обычной мукой)

Ванильный сахар

1 пачка разрыхлителя

500 г ягод (любых на ваш выбор)

2 ст. ложки сахара

Инструкции:

Подготовка: Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму маслом, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Приготовление теста: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования белой пены (бланширование). Добавьте молоко, муку, миндальную (или другую ореховую) пудру, ванильный сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.

Подготовка ягод: Мойте и подготавливайте ягоды, добавьте 2 ст. ложки сахара и аккуратно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Сбор и запекание: Выложите ягоды на дно формы, залейте их приготовленным тестом. Посыпьте миндальной пудрой или сахаром для создания вкусной корки.

Запекание: "Мастер Шеф" Мартыновская советует, поставьте форму в предварительно разогретую духовку и готовьте при 180 °C в течение 1-1,5 часов. Время может варьироваться в зависимости от размера формы. Когда края станут золотистыми, а тесто поднимется и станет упругим, ваш клафути готов.

Подача: Выньте из духовки и дайте десерту немного остыть перед подачей. Подавайте его в теплом или холодном виде, посыпанным сахаром или подавайте с клубничным вареньем.

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