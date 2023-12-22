Як повідомляють в МінРеінтеграції, посилено контроль щодо статусних дітей на ТОТ, пише Politeka.net.

Було ухвалено постанову, згідно з якою відповідальні служби будуть зв’язуватися з батьками-вихователями або прийомними батьками, якщо адреса їхнього проживання відноситься до ТОТ.

Перевірка буде раз на місяць.

І мністерстві попереджають, що у певних випадках може бути ухвалено рішення щодо припинення функціонування ДБСТ (Дитячий будинок сімейного типу) або прийомної сім’ї.

Зокрема, у тому разі, якщо буде відсутній зв’язок з батьками-вихователями або прийомними батьками протягом 7 календарних днів поспіль.

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Або ж у разі відмови надати службі у справах дітей інформацію про вихованців або прийомних дітей. Зокрема, про їхній стан здоров’я, фізичний, розумовий розвиток тощо.

«Таке рішення ухвалюють відповідальні органи опіки за місцем створення ДБСТ або прийомної сім’ї», - підкреслили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що наразі близько 4 тисяч статусних дітей перебувають на ТОТ або були незаконно вивезені до рф. Постанова має посприяти вирішенню проблемних питань щодо захисту їхніх прав.

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Нагадаємо. Раніше стало відомо, що 12-річна дівчинка з окупованої Луганщини померла у дитячому таборі в Сибіру.

Іще понад 100 дітей знаходяться у лікарні - понад 80 мають симптоми ГРВІ, у 15 діагностували грип А.

"12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли.

Місцева влада запевняє, що організує «гарячу лінію» з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма з них немає через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої «лнр».

Ці діти поверталися з тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до краснодарського краю, до прикладу, а до тюмені – у грудні", - прокоментував трагедію голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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