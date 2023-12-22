Как сообщают в МинРеинтеграции, усилен контроль относительно статусных детей на ТОТ, пишет Politeka.net.

Было принято постановление, согласно которому ответственные службы будут связываться с родителями-воспитателями или приемными родителями, если адрес их проживания относится к ТОТ.

Проверка будет раз в месяц.

И в министерстве предупреждают, что в определенных случаях может быть принято решение о прекращении функционирования ДБСТ (Дом семейного типа) или приемной семьи.

В частности, если будет отсутствовать связь с родителями-воспитателями или приемными родителями в течение 7 календарных дней подряд.

Или в случае отказа предоставить службе по делам детей информацию о воспитанниках или приемных детях. В частности, об их состоянии здоровья, физическом, умственном развитии и т.д.

"Такое решение принимают ответственные органы опеки по месту создания ДБСТ или приемной семьи", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Отмечается, что в настоящее время около 4 тысяч статусных детей находятся на ТОТ или были незаконно вывезены в Россию. Постановление должно поспособствовать решению проблемных вопросов защиты их прав.

Напомним. Ранее стало известно, что 12-летняя девочка из оккупированной Луганской области скончалась в детском лагере в Сибири.

Еще более 100 детей находятся в больнице – более 80 имеют симптомы ОРВИ, у 15 диагностировали грипп А.

"12-летняя луганчанка потеряла сознание еще в поезде – спасти ее не смогли.

Местные власти уверяют, что организуют «горячую линию» с родителями. Только вот связи со многими из них нет из-за отсутствия мобильного покрытия в ряде городов и сел так называемой «лнр».

Эти дети возвращались из тюмени, куда ездили на оздоровление. Не летом, не в краснодарский край, например, а в тюмень – в декабре”, - прокомментировал трагедию председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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