На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" запропонував рецепт цікавої страви, він розповів, як готувати вдома смачний бургер у лаваші, що поєднує в собі найкращі риси бургера та шаурми. За словами "Мастер Шефа", такий варіант страви буде дуже насиченим і урізноманітнить звичне меню.

Час приготування: 20-25 хвилин

Інгредієнти:

Фарш (яловичий чи свинячий) – 100-150 г

Лаваш – 1 аркуш

Твердий сир (наприклад, чеддер) – 1 шматочок

Помідор – 1 скибочка

Рукола - 5 років

Маринований огірок – 5 г

Майонез – 1 ст. ложка

Кетчуп – 1 ст. ложка

Гірчиця французька – 1 ст. ложка

Паприка – 1 ст. ложка

Рослинна олія – для смаження

Інструкції:

Підготовка інгредієнтів:

Наріжте помідор, руколу та маринований огірок тонкими скибочками. Наріжте твердий сир, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Приготування котлети:

У мисці змішайте фарш із паприкою та формуйте котлету за формою бургера.

Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні, додає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Обсмажуйте котлету з обох боків до золотистої кірки приблизно по 5-7 хвилин з кожної сторони або до повної проготовленості в залежності від товщини.

Приготування соусу:

У мисці змішайте майонез, кетчуп та гірчицю.

Складання бургера:

Розкладіть лаваш, на нього покладіть котлету.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво радить, намазуйте соусом по верхній стороні котлети. Покладіть скибочку сиру, щоб він трохи танув від тепла котлети.

Викладіть свіжі помідори, руколу та маринований огірок.

Складіть бургер, загорніть лаваш довкола начинки.

Подання:

Подавайте бургер гарячим, нарізаним навпіл чи цілком, розповідає Мастер Шеф Хіменес-Браво.

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