Каменських, виїхавши з країни, заговорила на особисті теми і висловилася українцям, як треба зараз поводитися.

Настя Каменських на своїй сторінці в Інстаграм розповіла про кохання та стосунки, а також вирішила торкнутися теми самореалізації. Як відомо, Каменських уникає теми особистого життя і виїхавши до Іспанії, обговорює нейтральні теми на тлі масової критики.

«На жаль, скажені людські амбіції, почуття нереалізованості, невдоволення чи відчуття власної незначності приводять нас до воєн, розрухів і катастроф. Так багато людей перебуває у власній гонитві за примарними цінностями, забуваючи про справді прості та важливі речі.

Уявіть, якби кожен із нас розумів силу свого внеску та відчував би відповідальність за збереження миру та нашого співіснування у ньому. Мені здається, такий світ був би нашим найбільшим творінням, сповненим гармонії та взаєморозуміння» - заявила Каменських.

Каменських також додала, їй хотілося б, щоб це було не тільки її власне уявлення, але щоб і всі оточуючі були добрішими на тлі того, що відбувається у світі.

Також Каменських виправдалося, чому вирішило просувати творчість не в Україні, а в Іспанії. За словами Каменських, працюючи за кордоном, вона нібито отримує можливість говорити про проблеми країни та порушувати важливі питання.

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