Харків здригнувся від нової страшної атаки, слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських окупантів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, вночі російські загарбники завдали кілька ударів по Салтівському району Харкова.

«Попередньо, били ракетами С-300», - зазначили в МВС.

Внаслідок атаки пошкоджений житловий об'єкт та майно транспортного підприємства.

На місці влучань утворилися вирви розміром 9х3,5 метрів.

«Також протягом минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів», - повідомили в поліції.

Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, будівля лікарні, багатоповерховий будинок.

Поранення отримала 48-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Зазначимо, що під ворожим вогнем знову перебувала також Сумщина.

Загалом минулої доби зафіксовано 125 ударів російських терористів по території Сумської області. У результаті обстрілів поранено двоє людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, складське приміщення агрофірми та лінії електромереж.

Одну з наймасштабніших атак пережила Херсонщина – окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури, заклад освіти, поштове відділення та складське приміщення, житловий будинок.

Під час гасіння пожеж вогнеборцям доводилось відходити в безпечні місця та перечікувати повторні обстріли в укритті.

«Ліквідація наслідків ворожого обстрілу тривала до ранку», - розповіли в МВС.

Внаслідок російських обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, з них 4 дитини.

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