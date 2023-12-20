Харьков вздрогнул от новой страшной атаки, следователи задокументировали последствия военных преступлений российских оккупантов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, ночью российские захватчики нанесли несколько ударов по Салтовскому району Харькова.

"Предварительно, били ракетами С-300", - отметили в МВД.

В результате атаки поврежден жилищный объект и имущество транспортного предприятия.

На месте попаданий образовались воронки размером 9х3,5 метров.

«Также за прошедшие сутки военные России наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», - сообщили в полиции.

В результате атак повреждены частные дома, здание больницы, многоэтажный дом.

Ранение получила 48-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Отметим, что под вражеским огнем снова находилась также Сумщина.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 125 ударов российских террористов по территории Сумской области. В результате обстрелов ранены два человека, повреждены многоквартирные дома, административные здания, складское помещение агрофирмы и линии электросетей.

Одну из самых масштабных атак пережила Херсонщина – оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры, учебное заведение, почтовое отделение и складское помещение, жилой дом.

Во время тушения пожаров пожарным приходилось отходить в безопасные места и пережидать повторные обстрелы в укрытии.

«Ликвидация последствий вражеских обстрелов продолжалась до утра», – рассказали в МВД.

В результате российских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 11 человек получили ранения различной степени тяжести, из них 4 ребенка.

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