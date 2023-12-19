Будинок ресторатор а і судді «Мастер Шеф» Ектора Хіменеса-Браво потрапив під ворожий вогонь.

Суддя «Мастер Шеф» Хіменес-Браво показав наслідки ворожої атаки, під яку потрапила київська багатоповерхівка.

«А тепер я хочу вам показати дещо жахливе…», - повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм.

Суддя «Мастер Шеф» опублікував фото пошкодженої багатоповерхівки і повідомив, що це наслідки нещодавньої ворожої атаки на Київ.

«Це наслідки балістики, яка була випущена по Києву», - розповів Хіменес-Браво.

«А це мій дім… Просто уявіть, скільки уламків летіло в будинок і наскільки було гучно та страшно», - додав Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво також зізнався, що зазвичай він любить утро - можна вийти на пробіжку, прогулятися з собаками.

"Але не зараз. Зараз хочеться просто чогось швидкого з'їсти і поїхати на роботу", - розповів суддя "Мастер Шеф".

Раніше у Повітряних силах пояснили, чому росіяни б'ють балістикою ночами.

За словами захисників неба над Україною, російські оккупанти хочуть застати зненацька українську протиповітряну оборону.

Загарбники використовують для цих цілей балістичні ракети, тому що у них час підльоту дуже маленький.

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