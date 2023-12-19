Дом ресторатора и судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво попал под вражеский огонь.

Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал последствия вражеской атаки, под которую попала киевская многоэтажка.

«А теперь я хочу вам показать кое-что ужасное…», - сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Судья «Мастер Шеф» опубликовал фото поврежденной многоэтажки и сообщил, что это последствия недавней вражеской атаки на Киев.

«Это последствия баллистики, выпущенной по Киеву», - рассказал Хименес-Браво.

"А это мой дом... Просто представьте, сколько обломков летело в дом и насколько было громко и страшно", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво также признался, что обычно он любит утро - можно выйти на пробежку, прогуляться с собаками.

"Но не сейчас. Сейчас хочется просто что-то быстро съесть и поехать на работу", - признался судья "Мастер Шеф".

Ранее в Воздушных силах объяснили, почему россияне бьют баллистикой по ночам. По словам защитников неба над Украиной, российские оккупанты хотят застать врасплох украинскую противовоздушную оборону.

Захватчики используют для этих целей баллистические ракеты, потому что у них время подлета очень маленькое.

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