Землетрус магнітудою 6,2 стався у повіті Цзішишань у провінції Ганьсу на північному заході Китаю в ніч проти вівторка, повідомляє Politeka.net з посиланням на CGTN.

Також є загиблі постраждалі у сусідній провінції Цінхай.

На даний момент відомо, що жертвами землетрусу стали як мінімум 116 осіб, понад двісті людей постраждали.

На місце лиха направлено тисячі рятувальників, пожежників, поліцію та медиків.

Китай підвищив рівень національного реагування на надзвичайні ситуації під час землетрусу до рівня II.

У мережі почали з'являтися кадри, зняті під час підземних поштовхів.

Люди зафільмували, як тремтять меблі та люстри під стелею.

Також з'явилися кадри пошуку та порятунку людей під завалами.

За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 6,2, глибина епіцентру - 10 км.

Влада Цзісішань, де був епіцентр землетрусу, повідомила, що пошкоджено майже 5 тисяч будівель та споруд.

Зазначимо, що Китай розташований у регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит — зокрема, Євразійська, Індійська та Тихоокеанська.

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