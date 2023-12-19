День зимового сонцестояння, коли Сонце перебуває у найнижчій точці щодо земного горизонту, є важливою астрономічною подією.

На день Зимового Сонцестояння припадає астрономічний початок зими, пише Politeka.net.

У 2023-му році День Зимового Сонцестояння відбудеться 22 грудня о 05:27 за київським часом (о 03:27 за GMT).

Термін "сонцестояння" використовують тому, що сонце в цей час "стоїть на місці" у точці на горизонті, де воно сходить і заходить. Зимове сонцестояння відбувається у мінімальній точці для Північної півкулі, коли Сонце знаходиться найнижче на небі. Зимове сонцестояння споконвіку відзначають у багатьох культурах світу, вважалося, що зимове сонцестояння має особливу магічну силу і енергетику.

День Зимового сонцестояння.

Астрологи кажуть, що День зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику, тому він хороший для будь-яких починань. Як у кар'єрі, так і в особистому житті.

«22 грудня день Зимового Сонцестояння - позитивний та енергетично сильний день. Найкоротший день у році. Сонце переходить у знак Козеріг та з'єднується з ретро Меркурієм. Це енергетично сильний день. Цього дня бажано провести аналіз своїх успіхів та невдач за попередній рік та скласти плани на наступний», - зазначила астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

За словами експерта, День Зимового сонцестояння – це сприятливий день для будь-якої діяльності, де потрібна концентрація та увага.

А вже наступного дня, 23 грудня Меркурій повертається у знак Стрільця.

«Плюс Луна утворює напружені аспекти до Венери та Урану, тож день може бути травмонебезпечним, аварійним та емоційно нестабільним. Можливі несподівані новини та обставини», - зазначила астролог.

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