День зимнего солнцестояния, когда Солнце находится в самой низкой точке по отношению к земному горизонту, является важным астрономическим событием.

На день Зимнего Солнцестояния приходится астрономическое начало зимы, пишет Politeka.net.

В 2023 году День Зимнего Солнцестояния состоится 22 декабря в 05:27 по киевскому времени (в 03:27 по GMT).

Термин "солнцестояние" используют потому, что солнце в это время "стоит на месте" в точке на горизонте, где оно сходит и заходит. Зимнее солнцестояние происходит в минимальной точке для Северного полушария, когда Солнце находится ниже всего на небе. Зимнее солнцестояние испокон веков отмечают во многих культурах мира, считалось, что зимнее солнцестояние имеет особую магическую силу и энергетику.

День зимнего солнцестояния.

Астрологи говорят, что День зимнего солнцестояния имеет очень сильную энергетику, поэтому он хорош для любых начинаний. Как в карьере, так и в личной жизни.

«22 декабря день Зимнего Солнцестояния – положительный и энергетически сильный день. Самый короткий день в году. Солнце переходит в знак Козерог и соединяется с ретро Меркурием. Это энергетически сильный день. В этот день желательно провести анализ своих успехов и неудач за предыдущий год и составить планы на следующий», - отметила астролог в телеграмм-канале Scorpio.

По словам эксперта, День Зимнего солнцестояния – это благоприятный день для любой деятельности, где требуется концентрация и внимание.

А уже на следующий день, 23 декабря, Меркурий возвращается в знак Стрельца.

«Плюс Луна образует напряженные аспекты Венеры и Урана, поэтому день может быть травмоопасным, аварийным и эмоционально нестабильным. Возможны неожиданные новости и обстоятельства», – отметила астролог.

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