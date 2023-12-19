Сильное землетрясение произошло в Китае, более ста человек погибли.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в уезде Цзишишань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в ночь на вторник, сообщает Politeka.net со ссылкой на CGTN.

Также есть погибшие пострадавшие в соседней провинции Цинхай.

Наа данній момент известно, что жертвами землетрясения стали как минимум 116 человек, более двухсот человек пострадали.

На место бедствия направлены тысячи спасателей, пожарных, полицию и медиков.

Китай повысил уровень национального реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясении до уровня II.

В Сети начали появляться кадры, снятые во время подземных толчков.

Люди запечатлели, как трясется мебель и люстры под потолком.

Также появились кадры поиска и спасения людей под завалами.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,2, глубина эпицентра — 10 км.

Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти 5 тысяч зданий и сооружений.

Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит — в частности, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская.

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