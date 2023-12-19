В Україні виставили на продаж дешеві будинки. Житло можна купити від 45–89 тисяч гривень.

Якщо є зайві гроші, ви можете купити собі нерухомість з приголомшливим краєвидом, але потрібно бути готовим до серйозного ремонту. Зокрема в Україні продають будинки, ціни яких у рази нижчі за ринкові. Такі оголошення можна побачити на сайті OLX.

Наприклад в селі Краснопілля Кіровоградської області продають одноповерховий будинок за 45 тисяч. Загальна площа будинку 70 м², у ньому знаходиться три кімнати. Ні ділянці 35 соток. Меблювання немає, але є підключений Wi-Fi.

Також в селі Петро-Загір'я Кіровоградської області можна придбати цегляний будинок за 65 тисяч. Автор повідомлення підкреслив, що будинок має загальну площу у розмірі 72 м². Кімнат у будинку три. Поруч з будинком знаходяться сарай, погріб, літня кухня з коридором. Велика ділянка землі на 40 соток. Поруч з будинком знаходяться ліс та озеро. До найближчого міста 30 км, а до зупинки транспорта близько 500 метрів.

Крім цього продається дачний будинок біля ставка у Вінницькій області в 5 км від Жмеринки за 89 тисяч. Будинок виконаний з цегли загальною площою 30 м², шість соток землі, має дві просторі кімнати та веранду. Всередині є газова плати та балон. Знаходиться на ділянці гарний фруктовий садок. Поруч стоять великий погріб, криниця та прибудований сарай. Є можливість провести інтернет та телебачення.

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