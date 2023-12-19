В Украине выставили на продажу дешевые дома. Жилье можно купить от 45-89 тысяч гривен.

Если есть лишние деньги, вы можете купить себе недвижимость с потрясающим видом, но нужно быть готовым к серьезному ремонту. В частности, в Украине продают дома, цены которых в разы ниже рыночных. Такие объявления можно увидеть на сайте OLX.

Например, в селе Краснополье Кировоградской области продают одноэтажный дом за 45 тысяч. Общая площадь дома 70 м², в нем находится три комнаты. Нет участку 35 соток. Мебель нет, но подключен Wi-Fi.

Также в селе Петро-Загорья Кировоградской области можно приобрести кирпичный дом за 65 тысяч. Автор сообщения подчеркнул, что дом имеет общую площадь в размере 72 м². Комнат в доме три. Рядом с домом находятся сарай, погреб, летняя кухня с коридором. Большой участок земли на 40 соток. Рядом с домом находятся лес и озеро. До ближайшего города 30 км, а до остановки транспорта около 500 метров.

Помимо этого продается дачный дом возле пруда в Винницкой области в 5 км от Жмеринки за 89 тысяч. Дом выполнен из кирпича общей площадью 30 м², шесть соток земли, имеет две просторные комнаты и веранду. Внутри есть газовая плата и баллон. Находится на участке красивый фруктовый садик. Рядом стоит большой погреб, колодец и пристроенный сарай. Есть возможность провести интернет и телевидение.

Последние новости Украины:

в Украине "за копейки" можно купить недвижимость, кадры.

Как сообщала Politeka, компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Также Politeka писала цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.