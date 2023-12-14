Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, відбулись пуски ракет, пише Politeka.net.
«Відбулися пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області! Вся Україна - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», - закликають захисники неба над Україною.
Влада регіонів також звертаються до українців: «Негайно в укриття!».
Моніторингові канали повідомляють, що вибухи гримлять у Хмельницькій області.
"Я хоть і далеко від Старкону живу но дуже гучно було",
"Кинджали",
"Почалось...", - пишуть у соцмережах мешканці Хмельниччини.
Відомо, що в небо піднялися три МГ-31К.
"Загроза застосування аеробалістичного озброєння висітиме до посадки бортів", - зазначають у телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок".
Зазначимо, що також стало відомо про нову атаку росіян на Херсонщину.
Близько 14.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вчергове обстріляли Херсонську міську територіальну громаду.
Наразі відомо, що у передмісті отримала контузію жінка 1941 р.н. Також є пошкодження будинків.
ОНОВЛЕНО:
Зафіксовані нови пуски ракет.
"Увага! Знову пуски ракет! З Курської обл., рф у напрямку Сумщини!", - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.
Останні новини України:
Гірше, ніж під Авдіївкою: росіяни активізувалися на ще одному напрямку і пруть у лобову.
Нагадаємо також про наслідки нової атаки на Одещину.
Крім того, Politeka.net писала про бій на Сумщині - перші подробиці.