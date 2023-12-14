Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, відбулись пуски ракет, пише Politeka.net.

«Відбулися пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області! Вся Україна - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», - закликають захисники неба над Україною.

Влада регіонів також звертаються до українців: «Негайно в укриття!».

Моніторингові канали повідомляють, що вибухи гримлять у Хмельницькій області.

"Я хоть і далеко від Старкону живу но дуже гучно було",

"Кинджали",

"Почалось...", - пишуть у соцмережах мешканці Хмельниччини.

Відомо, що в небо піднялися три МГ-31К.

"Загроза застосування аеробалістичного озброєння висітиме до посадки бортів", - зазначають у телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок".

Зазначимо, що також стало відомо про нову атаку росіян на Херсонщину.

Близько 14.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вчергове обстріляли Херсонську міську територіальну громаду.

Наразі відомо, що у передмісті отримала контузію жінка 1941 р.н. Також є пошкодження будинків.

ОНОВЛЕНО:

Зафіксовані нови пуски ракет.

"Увага! Знову пуски ракет! З Курської обл., рф у напрямку Сумщини!", - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Останні новини України:

Гірше, ніж під Авдіївкою: росіяни активізувалися на ще одному напрямку і пруть у лобову.

Нагадаємо також про наслідки нової атаки на Одещину.

Крім того, Politeka.net писала про бій на Сумщині - перші подробиці.