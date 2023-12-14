Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, произошли пуски ракет, пишет Politeka.net.
«Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области! Вся Украина – ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» - призывают защитники неба над Украиной.
Власти регионов также обращаются к украинцам: «Немедленно в укрытие!».
Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы гремят в Хмельницкой области.
"Я хоть и вдали от Старкона живу но очень громко было",
"Кинджалы",
"Началось...", - пишут в соцсетях жители Хмельнитчины.
Известно, что в небо поднялись три МиГ-31К.
"Угроза применения аэробаллистического вооружения будет висеть до посадки бортов", - отмечают в телеграм-канале "Николаевский Ванек".
Отметим, что также стало известно о новой атаке россиян на Херсонскую область.
Около 14:00 российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину.
Известно, что в пригороде получила контузию женщина 1941 г.р. Также есть повреждения домов.
ОБНОВЛЕНО:
Зафиксированы новые пуски ракет.
"Внимание! Снова пуски ракет! Из Курской обл., РФ в направлении Сумщины!", - говорится в срочном сообщении Воздушных сил ВС Украины.
Последние новости Украины:
Хуже, чем под Авдеевкой: россияне активизировались еще на одном направлении и прут в лобовую.
Напомним также о последствиях новой атаки на Одесчину.
Кроме того, Politeka.net писала о бое в Сумской области - первые подробности.