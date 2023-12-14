Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, произошли пуски ракет, пишет Politeka.net.

«Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области! Вся Украина – ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» - призывают защитники неба над Украиной.

Власти регионов также обращаются к украинцам: «Немедленно в укрытие!».

Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы гремят в Хмельницкой области.

"Я хоть и вдали от Старкона живу но очень громко было",

"Кинджалы",

"Началось...", - пишут в соцсетях жители Хмельнитчины.

Известно, что в небо поднялись три МиГ-31К.

"Угроза применения аэробаллистического вооружения будет висеть до посадки бортов", - отмечают в телеграм-канале "Николаевский Ванек".

Отметим, что также стало известно о новой атаке россиян на Херсонскую область.

Около 14:00 российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину.

Известно, что в пригороде получила контузию женщина 1941 г.р. Также есть повреждения домов.

ОБНОВЛЕНО:

Зафиксированы новые пуски ракет.

"Внимание! Снова пуски ракет! Из Курской обл., РФ в направлении Сумщины!", - говорится в срочном сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Последние новости Украины:

Хуже, чем под Авдеевкой: россияне активизировались еще на одном направлении и прут в лобовую.

Напомним также о последствиях новой атаки на Одесчину.

Кроме того, Politeka.net писала о бое в Сумской области - первые подробности.