Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень, пише Politeka.net.
Тільки на Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили майже 20 атак.
Зазначаєься, що українські захисники стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники також продовжують стримувати ворога, який намагаєтсья оточити місто.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.
Зазначимо, згідно з неофіційними даними, ворог мав успіх в північній частині Мар’їнки. На даний момент окуповано 92% території міста.
Як повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков, на марʼїнському напрямку ворог посилив штурми і мав частковий успіх поблизу Новомихайлівки.
«Якщо на флангах села ситуація була стабілізована, натомість ворог пішов у лобову та ціною великих втрат підібрався впритул до Новомихайлівки. Ситуація десь нагадує Первомайське поблизу Авдіївки. Ворог хоч і має невеликі успіхи, але вимушений лізти у лобову», - розповів Мірошніков в своєму телеграм-каналі.
За словами аналітика, зточення резервів ворога у такому випадку відбувається набагато швидше, ніж у випадку маневрів.
«Але загальна обстановка там набагато складніша прямо зараз, ніж під Авдосом», - констатував Мірошніков.
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