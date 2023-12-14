Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений, пишет Politeka.net.
Только на Марьинском направлении Силы обороны отбили почти 20 атак.
Отмечается, что украинские защитники сдерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники также продолжают сдерживать врага, который пытается окружить город.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны успешно отбили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского.
Отметим, согласно неофициальным данным, враг имел успех в северной части Марьинки. В настоящее время оккупировано 92% территории города.
Как сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников, на Марьинском направлении враг усилил штурмы и имел частичный успех вблизи Новомихайловки.
«Если на флангах села ситуация была стабилизирована, враг пошел в лобовую и ценой больших потерь подобрался вплотную к Новомихайловке. Ситуация где-то напоминает Первомайское вблизи Авдеевки. Враг хоть и имеет небольшие успехи, но вынужден лезть в лобовую», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.
По словам аналитика, сточка резервов врага в таком случае происходит гораздо быстрее, чем в случае маневров.
"Но общая обстановка там гораздо сложнее прямо сейчас, чем под Авдосом", - констатировал Мирошников.
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