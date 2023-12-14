На еще одном направлении ситуация очень усложнилась, враг усилил штурмы.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Марьинском направлении Силы обороны отбили почти 20 атак.

Отмечается, что украинские защитники сдерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники также продолжают сдерживать врага, который пытается окружить город.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны успешно отбили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского.

Отметим, согласно неофициальным данным, враг имел успех в северной части Марьинки. В настоящее время оккупировано 92% территории города.

Как сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников, на Марьинском направлении враг усилил штурмы и имел частичный успех вблизи Новомихайловки.

«Если на флангах села ситуация была стабилизирована, враг пошел в лобовую и ценой больших потерь подобрался вплотную к Новомихайловке. Ситуация где-то напоминает Первомайское вблизи Авдеевки. Враг хоть и имеет небольшие успехи, но вынужден лезть в лобовую», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.





По словам аналитика, сточка резервов врага в таком случае происходит гораздо быстрее, чем в случае маневров.

"Но общая обстановка там гораздо сложнее прямо сейчас, чем под Авдосом", - констатировал Мирошников.

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