Репяхова додала, вона не тільки займається багатьма витратами, але вони ще й включають виплати за кредитом.

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова на своїй сторінці в Instagram вирішила відповісти на зауваження користувачів соціальної мережі, які припустили, що її шлюб із музикантом обумовлений матеріальними міркуваннями.

У відповідь на гнівний коментар, у якому користувач висловив думку, що Катерина вийшла заміж через гроші, Репяхова з гумором наголосила, що любить гроші настільки, що сама покриває витрати.

Репяхова додала, вона не тільки займається багатьма витратами, але вони ще й включають виплати за кредитом за машину. Вона уточнила, що проживає у орендованій квартирі і працює на трьох роботах.

Додатково, вона розкрила деталі свого автомобільного життя, уточнивши, що їй подарували перший автомобіль Smart в 1999 році чоловіком, і в даний час вона володіє Audi Q3 Sportback, яку взяла в кредит. Репяхова також поділилася сумою кредиту та фактом того, що водить машину з 2018 року.

"Так люблю гроші, що сама собі оплачую кредит на машину. Живу в орендованій квартирі та працюю на трьох роботах" - Помітила Репяхова після слів про те, що вона любить гроші.

Раніше Репяхова розповіла, її чоловікові, Віктору Павлику потрібна операція на серці.

Також блогерка повідомила, що Павлик від оперативного втручання відмовився.

«Він відмовився робити операцію... Йому треба робити операцію на серці. Не хоче жодного», – розповіла Репяхова на своїй сторінці в Інстаграм.

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