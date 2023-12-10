Репяхова добавила, она не только занимается многими расходами, но они еще и включают в себя выплаты по кредиту.

Жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, на своей странице в Instagram решила ответить на замечания пользователей социальной сети, которые предположили, что ее брак с музыкантом обусловлен материальными соображениями.

В ответ на гневный комментарий: "Ну это жесть какая-то, как же деньги надо любить", в котором пользователь высказал мнение, что Екатерина вышла замуж из-за денег, Репяхова с юмором подчеркнула, что любит деньги настолько, что сама покрывает расходы.

Репяхова добавила, она не только занимается многими расходами, но они еще и включают в себя выплаты по кредиту за машину. Она уточнила, что проживает в съемной квартире и трудится на трех работах.

Дополнительно, она раскрыла детали своей автомобильной жизни, уточнив, что ей был подарен первый автомобиль Smart в 1999 году мужем, и в настоящее время она владеет Audi Q3 Sportback, которую взяла в кредит. Репяхова также поделилась суммой кредита и фактом того, что водит машину с 2018 года.

"Так люблю деньги, что сама себе оплачиваю кредит на машину. Живу в съемной квартире и работаю на трех работах" - подметила Репяхова после слов о том, что она любит деньги.

Ранее Репяхова рассказала, ее мужу, Виктору Павлику необходима операция на сердце.

Также блоггер сообщила, что Павлик от оперативного вмешательства отказался.

«Он отказался делать операцию… Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак», – рассказала Репяхова на своей странице в Инстаграм.

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