У 2024 році в Україні зросте прожитковий мінімум, який вплине й на інші виплати від держави.

У 2024 році в Україні планується збільшення прожиткового мінімуму, що також вплине на розмір державних виплат, зокрема, на допомогу для дітей.

Наразі розмір виплат для дітей до 6 років становить 2272 грн, а для дітей від 6 до 18 років - 2833 грн, відповідно до закону № 2811. У 2024 році ці суми збільшаться до 2563 грн та 3196 грн відповідно.

Підвищення розміру грошової допомоги при народженні дитини не передбачено з 1 січня, оскільки ця сума зафіксована законом і становить 41 280 грн. Спочатку батькам виплачується 10 320 грн, а потім - по 860 грн щомісяця протягом трьох років.

Кожен новонароджений отримує "Пакунок малюка". У 2023 році ця сума складала 6816 грн, а з 2024 року - 7689 грн.

Самотні матері можуть розраховувати на фінансову підтримку в розмірі різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини та середньомісячним загальним доходом сім’ї протягом останніх шести місяців.

Розмір допомоги на дітей віком до 6 років - 2272 грн, а на дітей до 18 років - 2833 грн. Діти внутрішньо переміщених осіб отримують по 3000 грн, а їхні батьки - по 2000 грн на місяць.

Згідно з планами, тимчасова грошова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти, зросте у 2024 році до 2563 грн до 6 років та 3196 грн до 18 років. Передбачені також такі суми для опікунів:

дітей віком до 6 років - 6407,5 грн;

дітей віком до 6 років з інвалідністю - 8970,5 грн;

дітей з 6 до 18 років - 7990 грн;

дітей 6-18 років з інвалідністю - 11 186 грн.

Фінансова підтримка батьків, які виховують хвору дитину до 6 років, складатиме 5126 грн, а з 6 до 18 років - 6392 грн.

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