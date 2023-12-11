В 2024 году в Украине вырастет прожиточный минимум, который окажет влияние и на другие выплаты от государства.

В 2024 году в Украине планируется увеличение прожиточного минимума, что также повлияет на размер государственных выплат, в частности, на помощь для детей.

Сейчас размер выплат для детей до 6 лет составляет 2272 грн, а для детей от 6 до 18 лет - 2833 грн,соответственно в закон № 2811. В 2024 году эти суммы увеличатся до 2563 грн и 3196 грн соответственно.

Повышение размера денежной помощи при рождении ребенка не предусмотрено с 1 января, поскольку эта сумма зафиксирована законом и составляет 41280 грн. Сначала родителям выплачивается 10320 грн, а затем – по 860 грн ежемесячно в течение трех лет.

Каждый новорожденный получает "Упаковка малыша". В 2023 году эта сумма составляла 6816 грн, а с 2024 года – 7689 грн.

Одинокие матери могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере разницы между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным общим доходом семьи за последние шесть месяцев.

Размер пособия на детей в возрасте до 6 лет – 2272 грн, а на детей до 18 лет – 2833 грн. Дети внутри перемещенных лиц получают по 3000 грн, а их родители – по 2000 грн в месяц.

Согласно планам, временная денежная помощь детям, родители которых не платят алименты, вырастет в 2024 году до 2563 грн. до 6 лет и 3196 грн. до 18 лет. Предусмотрены также следующие суммы для опекунов:

детей в возрасте до 6 лет – 6407,5 грн;

детей в возрасте до 6 лет с инвалидностью – 8970,5 грн;

детей с 6 до 18 лет – 7990 грн;

детей 6-18 лет с инвалидностью – 11 186 грн.

Финансовая поддержка родителей, воспитывающих больного ребенка до 6 лет, составит 5126 грн, а с 6 до 18 лет – 6392 грн.

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