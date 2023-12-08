В Росії сталося нова вогняна НП з літаком, на цей раз с пасажирським.

У російському Новосибірську у пасажирському літаку 737 спалахнули двигуни, пише Politek.net з посиланням на російські ЗМІ.

На борту літака було 176 пасажирів.

Літак, який повинен був летіти у Москву, спалахнув при наборі висоти.

«"Правий двигун, біля якого сиділа я, спалахнув ще на злітно-посадковій смузі, вирвалося кілька мов полум'я, потім ми відірвалися від землі, він спалахував раз на 10-20 секунд. Потім підключився другий, спалахували одночасно. Було спалахів 12, потім вони припинилися, видно було, що ми розвертаємось", – розповіла одна з пасажирок літака.

Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг приземлити судно в Толмачові.

Пасажири також розповіли, що при посадці згоріли гальма.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, що раніше в небі над Росією спалахнув транспортний літак.

У літака авіакомпанії "Аеростар" під час зльоту в аеропорту Улан-Уде спалахнув двигун. Рейс прямував до Китаю, а на борту було 5 членів екіпажу.

Раніше у ГУР України виявилися документи Мінтранспорту РФ, в яких стверджувалося, що авіація РФ перебуває на межі колапсу.

Так, за перші 9 місяців 2023 року у РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.

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