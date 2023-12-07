Інцидент стався у повітрі над Улан-Уде, повідомляє Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ.

У вантажного літака Ту-204 спалахнув лівий двигун. На відео, яке з’явилося в мережі, можна побачити, що частина літака охоплена полум’ям.

Зазначається, що пілотам нібито вдалося скинути паливо і екстрено приземлити судно.

«Стабільність відвалюється»,

«Дивіться ремейк фільму «Екіпаж»,

«Скоро будуть тільки поїзди та літаки для вищої касти»,

«Синдром Пригожина»,

«Ніхто не постраждав. Відбулися провітрюванням салону та пранням штанів», - кепкують користувачі соцмереж.

Додамо, днями стало відомо, що п'ять літаків російських авіакомпаній зламалися в польоті лише за два дні.

Зазначимо, раніше російський міністр транспорту Віталій Савельєв заявив, що внаслідок запроваджених проти авіагалузі санкцій РФ втратила 76 пасажирських літаків.

"Нас несподівано застали зненацька тоді рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден", – сказав Савельєв.

Нагадаємо, санкції щодо російської авіагалузі були введені після початку російського вторгнення в Україну. Зокрема, США і ЄС заборонили постачання в РФ літаків і комплектуючих, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг.

Також іноземні судна російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

Крім того, нагадаємо, що у вересні цього року літак Airbus-A320 «Уральських авіаліній», що летів із Сочі до Омська, здійснив аварійну посадку в Убінському районі Новосибірської області РФ біля населеного пункту Кам'янка.

Повітряне судно досі залишається у полі.

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