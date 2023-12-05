Російські загарбники готуються до штурмів на ще одному напрямку, з’явилися важливі подробиці з фронту.

Минулої доби відбулося більше 70 бойових зіткнень, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Страшні бої, зокрема, продовжують у Донецькій області. Ворог кидає на штурми населених пунктів, в яких ще донедавна працювали, жили і будували плани на майбутнє мирні українці, все нові й нові сили.

Так, жодного вцілілого будинку вже не залишилось і у місті Вугледар. Російські окупанти знищують місто артилерією та авіабомбами, намагаючись його захопити. Росіян не зупиняють ані втрата техніки, ані загибель інших вояків РФ.

Але українські захисники продовжують стримувати навалу.

Але ситуація на Вугледарському напрямку загострюється. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

«Ускладнюється ситуація на вугледарському напрямку. Ворог поступово переходить до штурмових дій», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, основна задача - відсунути фронт від Волновахи щонайменше на 35-40 км. Зараз відстань від ЛБЗ складає приблизно 21 км.

«Але тут ініціативою поки не володіє ніхто», - зазначив Мірошніков.

Додамо, що Вугледар є висотою неподалік Волновахи, тому окупанти хочуть захопити його для подальшого просування.

У місті досі залишаються цивільні – люди ховаються по подвалах, від голоду їх рятують волонтери.

Останні новини України:

"Великий ударний кулак" - названо терміни нового можливого наступу РФ на Київ.

Боєць ЗСУ попередив про нову підлість ворога - "Будьте обережні!".

Розкрито план Путіна щодо війни в Україні.