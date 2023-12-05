Российские захватчики готовятся к штурмам еще на одном направлении, появились важные подробности с фронта.

За прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений, пишет Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ.

Страшные бои, в частности, продолжают в Донецкой области. Враг бросает на штурмы населенных пунктов, в которых еще недавно работали, жили и строили планы на будущее мирные украинцы, все новые и новые силы.

Так, ни одного уцелевшего дома уже не осталось и в городе Угледар. Российские оккупанты уничтожают город артиллерией и авиабомбами, пытаясь его захватить. Россиян не останавливают ни потери в технике техники, ни гибель других вояк РФ.

Но украинские защитники продолжают сдерживать нашествие.

Но ситуация на Угледарском направлении обостряется. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Усложняется ситуация на угледарском направлении. Враг постепенно переходит к штурмовым действиям», - рассказал Мирошников.

По его словам, основная задача – отодвинуть фронт от Волновахи по меньшей мере на 35-40 км. Сейчас расстояние от ЛБЗ составляет примерно 21 км.

«Но здесь инициативой пока не владеет никто», – отметил Мирошников.

Добавим, что Угледар является высотой неподалеку от Волновахи, поэтому оккупанты хотят захватить его для дальнейшего продвижения.

В городе до сих пор остаются гражданские – люди прячутся по подвалам, от голода их спасают волонтеры.

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